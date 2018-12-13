2018-12-13T12:26:59+03:00
Происшествия

В Клинцах задержали грабителя-рецидивиста

Потерпевший долго боялся заявить в полицию
Мария Дедкова
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Суда предполагаемый преступник будет ждать в СИЗО.Суда предполагаемый преступник будет ждать в СИЗО.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Житель Клинцов три месяца боялся заявить в полицию о грабеже.

Все случилось еще в начале сентября. 33-летний мужчина зашел в гости к знакомому, у которого было застолье. На ужине был и 36-летний мужчина с «богатым» криминальным прошлым.

- Когда закончилось спиртное и деньги, гость решил вопрос привычным для себя способом - ударил потерпевшего, сорвал с него украшение и ушел, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области. - По совету хозяина дома, потерпевший не обратился в полицию. Но клинчанин все же решился обратится к правоохранителям спустя три месяца.

Полицейские задержали предполагаемого преступника. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж», санкция которой предусматривает до семи лет колонии. До суда рецидивист будет находиться в СИЗО.

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