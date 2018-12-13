Ночью в Брянске на Первомайском мосту сгорели вагончики рабочих
В пожаре никто не пострадал
Фото: vk.com, Никита Матвеев
Изменить размер текста:
Ночью на Первомайском мосту в Брянске сгорели три бытовки рабочих. Сообщение о пожаре в микрорайоне Московском поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в четверг, в 1.38.
К месту вызова выехали две пожарные автоцистерны. Оказалось, что горят три строительных вагончика по всей площади. За полчаса огонь потушили.
К счастью, при пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. Причину возгорания установят эксперты.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».