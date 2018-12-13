Ночью в Брянске на Первомайском мосту сгорели вагончики рабочих

СЕГОДНЯ 11:19 2018-12-13T11:19:49+03:00

В пожаре никто не пострадал

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Ночью на Первомайском мосту в Брянске сгорели три бытовки рабочих. Сообщение о пожаре в микрорайоне Московском поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в четверг, в 1.38.

К месту вызова выехали две пожарные автоцистерны. Оказалось, что горят три строительных вагончика по всей площади. За полчаса огонь потушили.

К счастью, при пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. Причину возгорания установят эксперты.

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