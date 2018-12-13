2018-12-13T11:00:18+03:00
Общество

Для брянской областной больницы купили новое оборудование

На него потратили шесть миллионов рублей
Мария Дедкова
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Фото: ГТРК "Брянск"Фото: ГТРК "Брянск"
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Брянская областная больница №1 получила новое медицинское оборудование. Первое преобретение - энергетическая платформа. Она предназначена для проведения сложных хирургических операций, помогая врачу остановить кровопотерю. Таким образом уменьшается риск осложнений, у пациента легче и быстрее проходит восстановление.

Вторая покупка - рентгенпрозрачный хирургический стол. С его помощью операции на печени и желчных путях можно вести под контролем рентгена.

В геникологическом отделении появилась лапароскопическая стойка. Она позволит увеличить количество нетравматичных мини-операций.

Всего на новое оборудование потратили шесть миллионов рублей из областного бюджета, сообщает ГТРК "Брянск".

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