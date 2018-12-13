От бывшего директора брянского завода потребовали вернуть утаенные налоги
Ущерб бюджету составил больше двух миллионов рублей
Бывший руководитель предприятия задолжал государству большую сумму.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске от бывшего директора ОАО «Литий» требуют вернуть деньги, которые он утаил от государства. Прокуратура Фокинского района подала иск в суд.
- Руководитель фирмы скрыл средства, с которых должны были взимать налоги и сборы, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Ущерб государству оценили в сумму больше двух миллионов рублей.
Решение по этому делу примет Фокинский районный суд.
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