2018-12-13T10:33:52+03:00
Общество

От бывшего директора брянского завода потребовали вернуть утаенные налоги

Ущерб бюджету составил больше двух миллионов рублей
Мария Дедкова
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Бывший руководитель предприятия задолжал государству большую сумму.Бывший руководитель предприятия задолжал государству большую сумму.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске от бывшего директора ОАО «Литий» требуют вернуть деньги, которые он утаил от государства. Прокуратура Фокинского района подала иск в суд.

- Руководитель фирмы скрыл средства, с которых должны были взимать налоги и сборы, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Ущерб государству оценили в сумму больше двух миллионов рублей.

Решение по этому делу примет Фокинский районный суд.

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