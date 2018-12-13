2018-12-13T10:16:24+03:00
Общество

В Клинцах осудили сотрудницу банка, похитившую со счетов брянцев три миллиона рублей

Она отправится в колонию общего режима на три года
Мария Дедкова
Поделиться:
Деньги обворованным вкладчикам вернул банк.Деньги обворованным вкладчикам вернул банк.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В Клинцах за крупную кражу осудили сотрудницу банка. Как установили в суде, злоумышленница похитила со счетов брянцев больше трех миллионов рублей.

С июня 2016-го до января этого года работница, имевшая доступ к деньгам, перевела себе больше трех миллионов рублей со счетов четырех человек, поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Злоумышленницу задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.

Суд признал жительницу Клинцов виновной и приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Отбывать наказание она будет, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Приговор уже вступил в законную силу.

Деньги обворованным вкладчикам вернул банк.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Дом.ru БКС» и канал Nickelodeon* приглашают брянцев на новогоднюю елку
Госавтоинспекция потребовала привести в порядок дорогу к МРЭО в Брянске
Прокуратура: мошенников чаще всего ловят в Брянске, Новозыбкове, Дятькове и Клинцах
14 декабря на улице Клары Цеткин в Брянске ограничат движение
Брянскому ансамблю танца присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества»
12 тысяч брянских пенсионеров, работавших на селе, получат доплаты
В Брянске осудили наркоторговца
В Брянске сплошные проверки пройдут для водителей автобусов
В Брянске начальник центра изоляции для несовершеннолетних получал зарплату за несуществующего работника
Борис Пайкин и Сергей Антошин встретились в БГУ с экономистами и артистами
Борис Пайкин и Сергей Антошин поздравляют членов партии и сторонников с днем рождения ЛДПР
Чичерина написала песню про брянского Пересвета
В Клинцах задержали грабителя-рецидивиста
Ночью в Брянске на Первомайском мосту сгорели вагончики рабочих
Для брянской областной больницы купили новое оборудование