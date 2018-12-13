В Клинцах осудили сотрудницу банка, похитившую со счетов брянцев три миллиона рублей
В Клинцах за крупную кражу осудили сотрудницу банка. Как установили в суде, злоумышленница похитила со счетов брянцев больше трех миллионов рублей.
С июня 2016-го до января этого года работница, имевшая доступ к деньгам, перевела себе больше трех миллионов рублей со счетов четырех человек, поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Злоумышленницу задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.
Суд признал жительницу Клинцов виновной и приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Отбывать наказание она будет, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Приговор уже вступил в законную силу.
Деньги обворованным вкладчикам вернул банк.
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