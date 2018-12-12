2018-12-12T18:57:15+03:00
Общество

В программу капремонта попали еще 14 брянских многоэтажек

Стоимость работ превысила миллиард рублей
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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В программу капитального ремонта попали еще 14 брянских многоэтажек. Теперь работы планируют провести в 275 домах. Здесь отремонтируют крыши, заменят коммуникации, обновят фасады, установят новые счетчики и лифты. На это потратят больше миллиарда рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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