В программу капремонта попали еще 14 брянских многоэтажек

12 Дек. 18:57 2018-12-12T18:57:15+03:00

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В программу капитального ремонта попали еще 14 брянских многоэтажек. Теперь работы планируют провести в 275 домах. Здесь отремонтируют крыши, заменят коммуникации, обновят фасады, установят новые счетчики и лифты. На это потратят больше миллиарда рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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