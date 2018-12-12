Начальник отдела полиции станции Брянск-I отправится под суд за хранение гранаты и мины

12 Дек. 18:46 2018-12-12T18:46:17+03:00

Бывшему полицейскому грозит до четырех лет колонии

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В суд направили уголовное уголовное дело начальника линейного отдела полиции на станции Брянск-I. Бывшего правоохранителя обвиняют в незаконном хранении взрывных устройств.

По версии следствия, обвиняемый нашел гранату и мину и хранил их у себя в гараже. Там боеприпасы и нашли сотрудники отдела собственной безопасности МВД по ЦФО и сотрудники регионального УФСБ.

Бывшему полицейскому грозит до четырех лет колонии. Точную меру наказание определят после разбирательства в Фокинском районном суде, сообщает пресс-служба Брянской транспортной прокуратуры.

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