В Карачеве трем детям-сиротам подарили новые квартиры
Ключи от жилья ребята получили в среду, 12 декабря
Ключи от своего жилья получили Дмитрий Шишин, Александр Оленин и Алексей Баранов.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В среду, 12 декабря, в Карачеве трем детям сиротам вручили ключи от их новеньких квартир. Торжественная церемония прошла в народной галерее районного дома культуры.
На торжество приехали областные власти. Они поздравили ребят с Днем Конституции, рассказывают в правительстве Брянской области.
Ключи от своего жилья получили Дмитрий Шишин, Александр Оленин и Алексей Баранов. К слову, Алексей отметил двойной праздник. День рождения совпал с новосельем.
Также в этот день школьникам, которым исполнилось четырнадцать лет, вручили паспорта.
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