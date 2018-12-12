В Карачеве трем детям-сиротам подарили новые квартиры

СЕГОДНЯ 18:31 2018-12-12T18:31:31+03:00

Ключи от своего жилья получили Дмитрий Шишин, Александр Оленин и Алексей Баранов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ключи от жилья ребята получили в среду, 12 декабря

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В среду, 12 декабря, в Карачеве трем детям сиротам вручили ключи от их новеньких квартир. Торжественная церемония прошла в народной галерее районного дома культуры.

На торжество приехали областные власти. Они поздравили ребят с Днем Конституции, рассказывают в правительстве Брянской области.

Ключи от своего жилья получили Дмитрий Шишин, Александр Оленин и Алексей Баранов. К слову, Алексей отметил двойной праздник. День рождения совпал с новосельем.

Также в этот день школьникам, которым исполнилось четырнадцать лет, вручили паспорта.

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