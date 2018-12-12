2018-12-12T18:22:26+03:00
Общество

В Брянске снесли еще шесть ларьков

Киоски убрали на переулке Почтовом
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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12 декабря в Брянске снесли еще шесть ларьков. Павильоны демонтировали в Бежицком районе на переулке Почтовом. По словам руководителя отдела муниципального контроля Татьяны Цыганок, все эти киоски работали в этом месте незаконно.

Владельцы проигнорировали требование добровольно убрать киоски. В среду, их демонтировали принудительно. Предприниматели попытались препятствовать сносу. Но чиновники и рабочие вызвали полицию. В итоге, ларьки у остановки «Северная» все же исчезли.

Напомним, с начала года в Брянске убрали 334 павильона. Чтобы иметь право поставить ларек в том или ином месте, предприниматель должен выиграть на него аукцион. На последнем предприниматели проторговали 16,1 миллиона рублей. Эти деньги отправятся в городской бюджет, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

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