2018-12-12T17:59:44+03:00
Общество

В Брянске перекроют движения на улицах Бондаренко и Вали Сафроновой

Здесь будут прокладывать газопровод
Мария Дедкова
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Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и использовать пути объезда.Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и использовать пути объезда.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске 13 декабря перекроют движение на улице Бондаренко у дома №28. В этот же день проехать автомобилисты не смогут в районе дома №62 на улице Вали Сафроновой

Здесь, как рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации, будут прокладывать газопровод.

Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и использовать пути объезда.

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