2018-12-12T17:47:00+03:00
Общество

В Климове открыли кинозал на 450 зрителей

Для местных жителей устроили бесплатный показ
Мария Дедкова
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За три года в Брянской области открыли уже семь кинозалов.За три года в Брянской области открыли уже семь кинозалов.Фото: Марина АНТОНОВА
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12 декабря в Климове торжественно открыли новый кинотеатр. Он рассчитан на 450 посетителей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Кинозал оборудовали в большом зале дома культуры. Зрители смогут смотреть фильмы в формате 2D и 3D.

После торжественной церемонии открытия жители Климова смогли бесплатно посмотреть фильм «Салют-7».

Напомним, кинотеатры в небольших городах и селах открывают при поддержке министерства культуры и Фонда кино. За три года в Брянской области открыли уже семь кинозалов.

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