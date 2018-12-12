В Климове открыли кинозал на 450 зрителей
Для местных жителей устроили бесплатный показ
За три года в Брянской области открыли уже семь кинозалов.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:
12 декабря в Климове торжественно открыли новый кинотеатр. Он рассчитан на 450 посетителей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Кинозал оборудовали в большом зале дома культуры. Зрители смогут смотреть фильмы в формате 2D и 3D.
После торжественной церемонии открытия жители Климова смогли бесплатно посмотреть фильм «Салют-7».
Напомним, кинотеатры в небольших городах и селах открывают при поддержке министерства культуры и Фонда кино. За три года в Брянской области открыли уже семь кинозалов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».