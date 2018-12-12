В Климове открыли кинозал на 450 зрителей

12 Дек. 17:47 2018-12-12T17:47:00+03:00

За три года в Брянской области открыли уже семь кинозалов. Фото: Марина АНТОНОВА

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12 декабря в Климове торжественно открыли новый кинотеатр. Он рассчитан на 450 посетителей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Кинозал оборудовали в большом зале дома культуры. Зрители смогут смотреть фильмы в формате 2D и 3D.

После торжественной церемонии открытия жители Климова смогли бесплатно посмотреть фильм «Салют-7».

Напомним, кинотеатры в небольших городах и селах открывают при поддержке министерства культуры и Фонда кино. За три года в Брянской области открыли уже семь кинозалов.

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