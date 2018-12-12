2018-12-12T17:31:26+03:00
Общество

На переходе у площади Ленина в Брянске водитель маршрутки чуть не сбил женщину

Автомобилист сдал назад в неположенном месте
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Фото: ОГИБДД по городу БрянскуФото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске на пешеходном переходе на площади Ленина водитель маршрутки чуть не сбил женщину. Видеозапись случившегося пользователи выложили в соцсети, где ее увидели сотрудники городской Госавтоинспекции.

- 6 декабря в 15.47 водитель "Пежо-Боксер" двигался задним ходом в месте, где такой маневр запрещен, - поясняют в ОГИБДД по городу Брянску. - Могло произойти ДТП. После административного расследования 31-летнего автомобилиста оштрафовали.

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