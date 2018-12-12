Брянская пара стала одним из победителей конкурса «Семья года»

12 Дек. 17:04 2018-12-12T17:04:18+03:00

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Брянская пара Владислава и Оксаны Жильцовых стала одним из победителей всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья - хранитель традиций».

В региональном этапе конкурса поучаствовали 106 брянцев. Лучших отправили на финал в Москву.

Семья Владислава Арнольдовича и Оксаны Николаевны попала в число 18 победителей в своей номинации, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

12 декабря семью Жильцов пригласили в правительство. Здесь семейную пару наградили.

Владислав Арнольдович и Оксана Николаевна всю жизнь посвятили народной музыке. Члены семьи лауреаты фестивалей, обладатели премий и победители конкурсов различного уровня.

Младшая дочь Ангелина с рождения на сцене вместе с родителями. Старшая дочь Алена работает художественным руководителем в доме культуры поселка Радица-Крыловка.

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