Брянская пара стала одним из победителей конкурса «Семья года»
Брянская пара Владислава и Оксаны Жильцовых стала одним из победителей всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья - хранитель традиций».
В региональном этапе конкурса поучаствовали 106 брянцев. Лучших отправили на финал в Москву.
Семья Владислава Арнольдовича и Оксаны Николаевны попала в число 18 победителей в своей номинации, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
12 декабря семью Жильцов пригласили в правительство. Здесь семейную пару наградили.
Владислав Арнольдович и Оксана Николаевна всю жизнь посвятили народной музыке. Члены семьи лауреаты фестивалей, обладатели премий и победители конкурсов различного уровня.
Младшая дочь Ангелина с рождения на сцене вместе с родителями. Старшая дочь Алена работает художественным руководителем в доме культуры поселка Радица-Крыловка.
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