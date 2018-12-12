2018-12-12T17:04:18+03:00
Общество

Брянская пара стала одним из победителей конкурса «Семья года»

Владиславу и Оксане Жильцовым вручили подарки
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
Изменить размер текста:

Брянская пара Владислава и Оксаны Жильцовых стала одним из победителей всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья - хранитель традиций».

В региональном этапе конкурса поучаствовали 106 брянцев. Лучших отправили на финал в Москву.

Семья Владислава Арнольдовича и Оксаны Николаевны попала в число 18 победителей в своей номинации, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

12 декабря семью Жильцов пригласили в правительство. Здесь семейную пару наградили.

Владислав Арнольдович и Оксана Николаевна всю жизнь посвятили народной музыке. Члены семьи лауреаты фестивалей, обладатели премий и победители конкурсов различного уровня.

Младшая дочь Ангелина с рождения на сцене вместе с родителями. Старшая дочь Алена работает художественным руководителем в доме культуры поселка Радица-Крыловка.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске перекроют движения на улицах Бондаренко и Вали Сафроновой
В Климове открыли кинозал на 450 зрителей
На переходе у площади Ленина в Брянске водитель маршрутки чуть не сбил женщину
В Брянске пройдет пробег памяти Виктора Клевцова и Мансура Тимиргалеева
В Брянске планируют возобновить авиарейсы до Санкт-Петербурга в следующем году
В Брянске из-за ремонта коллектора изменится схема движения маршруток и автобуса
В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Дуки
Житель Трубчевска из ревности разбил автомобиль соперника
На брянца завели уголовное дело за ложные показания в суде
В Брянске пройдет Кадетский новогодний бал
Брянцы пожаловались на нечищеную дорогу к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе
Брянец победил в уличном бое без правил и стал звездой соцсетей
В брянском поселке Белая Березка в горящем доме погиб 66-летний пенсионер