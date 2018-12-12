2018-12-12T16:38:22+03:00
Спорт

В Брянске пройдет пробег памяти Виктора Клевцова и Мансура Тимиргалеева

Акцию запланировали на 14 декабря
Мария Дедкова
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В Брянске 14 декабря пройдет новогодний кросс, посвященный памяти ветеранов спорта Виктора Клевцова и Мансура Тимиргалеева.

Пробег рассчитан на дистанции в восемь, четыре и два километра. Самым юным участникам предстоит преодолеть километровую дистанцию. Поучаствовать в соревнованиях могут все желающие. Единственное условие - допуск от врача.

Победители и призеры получат медали и грамоты, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Заявки на участие принимаются в отделе культуры Молодежной политики и спорта Советской районной администрации до 13 декабря или в мандатную комиссию 14 декабря с 12.00 до 13.30 в фойе Брянского государственного училища олимпийского резерва.

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