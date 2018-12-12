В Брянске планируют возобновить авиарейсы до Санкт-Петербурга в следующем году

СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-12T16:22:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске планируют в следующем году возобновить авиарейсы до Санкт-Петербурга. Окончательное решение станет известно после 15 декабря, когда Росавиация опубликует список субсидируемых направлений. Но деньги на компенсацию затрат авиакомпаниям предусмотрели в бюджете Брянской области на 2019 и 2020 год, сообщают в региональном департаменте финансов. В следующем году на субсидию выделят 32 миллиона рублей, на 2020 год запланирована сумма в 50 миллионов рублей.

Кстати, в этом году на компенсацию авиакомпаниям потратили 47,5 миллиона рублей. Поэтому, есть вероятность, что рейсов будет меньше.

Напомним, субсидия этого года закончится 11 января. В этот день отправится последний рейс из Брянска в северную столицу. Будет ли дальше в Санкт-Петербург летать та же авиакомпания, пока неизвестно. Перевозчика выберут на аукционе.

Кстати, летом из Брянска в Турцию можно будет улететь сразу двумя авиакомпаниями. Рейсы на морское побережье стартуют в конце мая и в начале июня.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».