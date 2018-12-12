2018-12-12T16:22:32+03:00
Общество

В Брянске планируют возобновить авиарейсы до Санкт-Петербурга в следующем году

Деньги на субсидии организациям воздушного транспорта предусмотрели в бюджете
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
В следующем году на субсидию перевозчику выделят 32 миллиона рублей.В следующем году на субсидию перевозчику выделят 32 миллиона рублей.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

В Брянске планируют в следующем году возобновить авиарейсы до Санкт-Петербурга. Окончательное решение станет известно после 15 декабря, когда Росавиация опубликует список субсидируемых направлений. Но деньги на компенсацию затрат авиакомпаниям предусмотрели в бюджете Брянской области на 2019 и 2020 год, сообщают в региональном департаменте финансов. В следующем году на субсидию выделят 32 миллиона рублей, на 2020 год запланирована сумма в 50 миллионов рублей.

Кстати, в этом году на компенсацию авиакомпаниям потратили 47,5 миллиона рублей. Поэтому, есть вероятность, что рейсов будет меньше.

Напомним, субсидия этого года закончится 11 января. В этот день отправится последний рейс из Брянска в северную столицу. Будет ли дальше в Санкт-Петербург летать та же авиакомпания, пока неизвестно. Перевозчика выберут на аукционе.

Кстати, летом из Брянска в Турцию можно будет улететь сразу двумя авиакомпаниями. Рейсы на морское побережье стартуют в конце мая и в начале июня.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске перекроют движения на улицах Бондаренко и Вали Сафроновой
В Климове открыли кинозал на 450 зрителей
На переходе у площади Ленина в Брянске водитель маршрутки чуть не сбил женщину
Брянская пара стала одним из победителей конкурса «Семья года»
В Брянске пройдет пробег памяти Виктора Клевцова и Мансура Тимиргалеева
В Брянске из-за ремонта коллектора изменится схема движения маршруток и автобуса
В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Дуки
Житель Трубчевска из ревности разбил автомобиль соперника
На брянца завели уголовное дело за ложные показания в суде
В Брянске пройдет Кадетский новогодний бал
Брянцы пожаловались на нечищеную дорогу к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе
Брянец победил в уличном бое без правил и стал звездой соцсетей
В брянском поселке Белая Березка в горящем доме погиб 66-летний пенсионер