2018-12-12T16:22:32+03:00
Общество

В Брянске планируют возобновить авиарейсы до Санкт-Петербурга в следующем году

Деньги на субсидии организациям воздушного транспорта предусмотрели в бюджете
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
В следующем году на субсидию перевозчику выделят 32 миллиона рублей.В следующем году на субсидию перевозчику выделят 32 миллиона рублей.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

В Брянске планируют в следующем году возобновить авиарейсы до Санкт-Петербурга. Окончательное решение станет известно после 15 декабря, когда Росавиация опубликует список субсидируемых направлений. Но деньги на компенсацию затрат авиакомпаниям предусмотрели в бюджете Брянской области на 2019 и 2020 год, сообщают в региональном департаменте финансов. В следующем году на субсидию выделят 32 миллиона рублей, на 2020 год запланирована сумма в 50 миллионов рублей.

Кстати, в этом году на компенсацию авиакомпаниям потратили 47,5 миллиона рублей. Поэтому, есть вероятность, что рейсов будет меньше.

Напомним, субсидия этого года закончится 11 января. В этот день отправится последний рейс из Брянска в северную столицу. Будет ли дальше в Санкт-Петербург летать та же авиакомпания, пока неизвестно. Перевозчика выберут на аукционе.

Кстати, летом из Брянска в Турцию можно будет улететь сразу двумя авиакомпаниями. Рейсы на морское побережье стартуют в конце мая и в начале июня.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять сирот из Почепского района получили новые квартиры
Суд вновь не разрешил открыть ТРЦ «Тимошковых» в Брянске
Жительница Брянска перевела «белому магу» больше трех миллионов рублей, чтобы вернуть возлюбленного
Брянские спасатели получили новую технику
Руководителем аппарата Брянской городской администрации стал Антон Вербицкий
В соцсетях опубликовали фотографию замерзшего автобуса «Березино - Фокино»
Брянца будут судить за нападение на полицейского
Брянская новогодняя елка из покрышек попала во всероссийский антирейтинг
В Новозыбкове 262 мальчишки и девчонки стали юнармейцами
Жителю Клинцов грозит до трех лет колонии за покупки с найденной банковской карты
Подробности ДТП в Навлинском районе: двух подростков госпитализировали
Житель Жирятинского района получил два года колонии за хранение марихуаны
Безработный житель Клинцов украл теленка на ферме
"КАМЕННАЯ СКАЗКА" вновь в БРЯНСКЕ
В 10-м микрорайоне в Брянске ночью сгорела иномарка
Педагог фольклорной школы в Брянске вошла в топ-3 лучших по России
Брянские заключенные поставили спектакль "Иван Васильевич меняет профессию"
15 сирот из Новозыбкова получили квартиры в новостройке
В Брянске появится памятная доска в честь космонавта Виктора Афанасьева
Улицы Брянска посыпают песком 17 машин
Ремонт коллектора на улице Спартаковской в Брянске пообещали завершить до конца недели
В Брянске начали заливать новый каток на Набережной
Гордимся нашими земляками
Вопросы заседания горсовета
В следующем году в Брянской области отремонтируют 250 дворов и 10 скверов и парков
Почетным гражданином Брянска стал Александр Мельников
Брянские лесники и полицейские усилят контроль за незаконной вырубкой елей к Новому году
В магазине Бежицы задержали двух брянцев с фальшивыми купюрами
В Карачевском районе открыли отремонтированный дом культуры