2018-12-12T16:09:46+03:00
Общество

В Брянске из-за ремонта коллектора изменится схема движения маршруток и автобуса

Ограничения будут действовать с 14 по 17 декабря
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске с 14 по 17 декабря из-за ремонта коллектора на улице Почтовой изменятся маршруты общественного транспорта.

Автобус №10, маршрутки №№44 и 76 будут доезжать только до остановки «Лесопарковая». Машины будут ходить по маршруту: улица Литейная - улица Ново-Советская - улица Почтовая, рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Маршрутка №52 поедет через улицу Литейную по схеме: улица 50-й Армии - улица Почтовая в направлении поселка Чайковичи.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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