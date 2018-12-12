В Брянске из-за ремонта коллектора изменится схема движения маршруток и автобуса
Ограничения будут действовать с 14 по 17 декабря
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске с 14 по 17 декабря из-за ремонта коллектора на улице Почтовой изменятся маршруты общественного транспорта.
Автобус №10, маршрутки №№44 и 76 будут доезжать только до остановки «Лесопарковая». Машины будут ходить по маршруту: улица Литейная - улица Ново-Советская - улица Почтовая, рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Маршрутка №52 поедет через улицу Литейную по схеме: улица 50-й Армии - улица Почтовая в направлении поселка Чайковичи.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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