В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Дуки

СЕГОДНЯ 15:51 2018-12-12T15:51:57+03:00

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В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло 5 декабря на улице Дуки. В период времени с 19.30 до 20.00 в районе дома №31 неизвестный автомобилист сбил на пешеходном переходе 48-летнюю женщину. В ДТП, как рассказывают в городской Госавтоинспеции, она получила травмы.

Полиция просит очевидцев автоаварии и тех, кто что-либо знает происшествии, обратиться вв ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.Брянску (74-71-02), в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Брянску (74-85-66), либо по адресу: г. Брянск, проспект Московский, 88.

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