Житель Трубчевска из ревности разбил автомобиль соперника

12 Дек. 15:43 2018-12-12T15:43:07+03:00

За порчу имущества горожанину грозит до двух лет колонии. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За это горожанину грозит до двух лет колонии

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Ревнивец из Трубчевска может отправиться в колонию на два года за испорченный автомобиль соперника. По словам полицейских, злоумышленник проколол колеса, сломал боковые стекла и разбил фару на иномарке жителя Брянска.

К правоохранителям обратился 30-летний брянец. Он рассказал, что ездил навестить возлюбленную в деревню Сагутьево Трубчевского района. Пока мужчина был в доме, неизвестный испортил автомобиль. Ущерб превысил 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области.

Предполагаемого преступника быстро нашли. Им оказался уже судимый 25-летний житель Трубчевска. Оказывается, он тоже пытался ухаживать за жительницей деревни Сагутьево.

На горожанина завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества».

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