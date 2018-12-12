Житель Трубчевска из ревности разбил автомобиль соперника
Ревнивец из Трубчевска может отправиться в колонию на два года за испорченный автомобиль соперника. По словам полицейских, злоумышленник проколол колеса, сломал боковые стекла и разбил фару на иномарке жителя Брянска.
К правоохранителям обратился 30-летний брянец. Он рассказал, что ездил навестить возлюбленную в деревню Сагутьево Трубчевского района. Пока мужчина был в доме, неизвестный испортил автомобиль. Ущерб превысил 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области.
Предполагаемого преступника быстро нашли. Им оказался уже судимый 25-летний житель Трубчевска. Оказывается, он тоже пытался ухаживать за жительницей деревни Сагутьево.
На горожанина завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества».
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».