На брянца завели уголовное дело за ложные показания в суде

СЕГОДНЯ 15:16 2018-12-12T15:16:07+03:00

Теперь жителю Карачевского района грозит штраф, исправительные или обязательные работы, а может быть и арест. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Почему мужчина отказался от своих слов, выяснят во время следствия

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27-летний житель Карачевского района, проходивший по уголовному делу потерпевшим, стал обвиняемым. Брянца заподозрили в ложных показаниях суду.

- На заседании по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия мужчина стал отрицать факт преступления,- рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Теперь жителю Карачевского района грозит штраф, исправительные или обязательные работы, а может быть и арест.

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