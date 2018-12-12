На брянца завели уголовное дело за ложные показания в суде
Почему мужчина отказался от своих слов, выяснят во время следствия
Теперь жителю Карачевского района грозит штраф, исправительные или обязательные работы, а может быть и арест.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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27-летний житель Карачевского района, проходивший по уголовному делу потерпевшим, стал обвиняемым. Брянца заподозрили в ложных показаниях суду.
- На заседании по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия мужчина стал отрицать факт преступления,- рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Теперь жителю Карачевского района грозит штраф, исправительные или обязательные работы, а может быть и арест.
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