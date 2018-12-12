2018-12-12T15:01:15+03:00
Звезды

В Брянске пройдет Кадетский новогодний бал

На сцене ДК Володарского района выступят ученики шести учебных заведений
Мария Дедкова
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В Брянске 20 декабря пройдет Кадетский новогодний бал. Ребята соберутся в городвском доме культуры Володарского района, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Исполнять вальсы, польку и мазурку будут ученики кадетской школа имени Шкурного, Дятьковской кадетской школы имени Кашина, Клинцовской кадетской школы "Юный спасатель“ , Стародубского казачьего корпуса имени Тарасенко, кадеты из школы № 58 и гимназии № 1 Брянского района.

Гостями праздника станут воспитанники Супоневской школы-интерната.

Увидеть бал смогут все желающие (0+).

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