В Брянске пройдет Кадетский новогодний бал

12 Дек. 15:01 2018-12-12T15:01:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске 20 декабря пройдет Кадетский новогодний бал. Ребята соберутся в городвском доме культуры Володарского района, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Исполнять вальсы, польку и мазурку будут ученики кадетской школа имени Шкурного, Дятьковской кадетской школы имени Кашина, Клинцовской кадетской школы "Юный спасатель“ , Стародубского казачьего корпуса имени Тарасенко, кадеты из школы № 58 и гимназии № 1 Брянского района.

Гостями праздника станут воспитанники Супоневской школы-интерната.

Увидеть бал смогут все желающие (0+).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».