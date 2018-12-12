Брянцы пожаловались на нечищеную дорогу к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе
Сложно проехать по ней даже грузовикам
Фото: vk.com, Лена Воробьева.
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Брянцы пожаловались на нечищеную от снега дорогу к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе. Снимок с доказательствами опубликовали в социальных сетях. Пользователи пишут, что на этой дороге буксуют даже фуры. Пешеходы жалуются, что идти пешком по улице еще хуже, чем ехать на машине – тротуаров нет, а мимо проезжающие автомобили могут обрызгать грязью.
Автолюбители посоветовали объехать эту дорогу по проезду Московскому. Правда, там дорога не многим лучше. К тому же на ней часто образуются пробки.
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