2018-12-12T13:35:24+03:00
Общество

Брянец победил в уличном бое без правил и стал звездой соцсетей

Ролик с поединком посмотрели больше 24 миллионов раз
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, личная страница героя публикации.Фото: vk.com, личная страница героя публикации.
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Брянец победил в поединке уличных боев без правил и стал звездой соцсетей. Бой прошел еще летом прошлого года. Сейчас ролик посмотрели больше 24 миллионов раз.

В аннотации к видео написано, что Андрей Петранцов из Дятькова работает водителем «КамАЗа». Он сам захотел участвовать в поединке. Его соперником выступил подготовленный боец без правил, который не ожидал такого поворота событий. Правда, в комментариях пользователи пишут, что дрался соперник Андрея не профессионально. А брянец был явно тяжелее второго участника боя.

Уличный бой с участием брянца стал популярен. Андрей Петранцов организует турнир по боям без правил в Дятькове.

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