12 Дек. 12:40 2018-12-12T17:00:13+03:00

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В поселке Белая Березка, что в Трубчевском районе, рано утром сгорел жилой дом. Сообщение о пожаре на улице Горького поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 5.40 в среду, 12 декабря. На место выехали две пожарные машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Через три минуты спасатели приехали на место. Крыша дома размером 10 на 20 метров горела на площади 150 квадратов. Огонь тушили около часа. В 7.08 пламя полностью залиил водой.

Из горящего дома еще до приезда пожарных успели выбежать двое детей. Когда случилась беда, все жильцы еще спали. Огонь заметил сосед и разбудил погорельцев. Но, к сожалению, без пострадавших не обошлось. Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», в горящем доме погиб 66-летний мужчина.

Эксперты выясняют, почему случился пожар.

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