2018-12-12T12:13:17+03:00
Происшествия

Пьяный брянец прокатился 100 метров на угнанной машине и врезался в стройматериалы

Испуганный мужчина поставил автомобиль обратно
Марина АНТОНОВА
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На мужчину завели уголовное дело.На мужчину завели уголовное дело.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске задержали 35-летнего мужчину без определенного места жительства, которого подозревают в угоне машины. Правда, автомобиль после небольшого ДТП остался у хозяина.

В полицию обратился 45-летний житель Дятьковского района. Он рассказал, что когда работал на строительном объекте в селе Хмелево в Выгоничском районе, нашел свою машину «Хендай Матрикс» припаркованным в другом месте и сильно поврежденным.

- Выяснилось, что подозреваемый подрабатывал на том же объекте, что и потерпевший, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Задержанный мужчина признался, что в тот день напился и не мог больше работать. Он заметил иномарку. Дверь была не заперта.

Злоумышленник решил добраться на этой машине до дома. Незадачливый автоугонщик через сто метров врезался в строительные материалы. Испугавшись, он припарковал автомобиль на место и скрылся с места происшествия.

На мужчину завели уголовное дело. За угон ему грозит до пяти лет колонии. Суда брянец будет дожидаться в СИЗО.

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