2018-12-12T11:59:24+03:00
Происшествия

В Стародубском районе во время пожара погиб 54-летний мужчина

В селе сгорел жилой дом
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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Во время пожара в селе Сергеевск в Стародубском районе погиб 54-летний мужчина. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 15.14 во вторник, 11 декабря. На место выехали две автоцистерны.

Когда спасатели прибыли, жилой дом размером 6 на 12 метров был полностью охвачен огнем. С огнем боролись около полутора часов. В 16.55 удалось остановить распространение пламени. В 17.10 пожар полностью потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Когда разбирали завалы, пожарные нашли тело погибшего мужчины.

Экспертам предстоит выяснить, почему загорелся дом.

Кстати, утром в среду, 12 декабря, в горящем доме в Трубчевском районе погиб 64-летний пенсионер.

В МЧС просят брянцев соблюдать правила пожарной безопасности: не курить в постели, не пользоваться открытым огнем в домах и квартирах, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, газовую плиту или топящуюся печь.

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