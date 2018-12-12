2018-12-12T11:46:53+03:00
Общество

Борис Пайкин и Сергей Антошин поздравляют брянцев с Днем Конституции России

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: ЛДПР.Фото: ЛДПР.
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Уважаемые брянцы!

Примите сердечные поздравления с Днем Конституции РФ – одним из главнейших праздников нашей страны. Конституция, это основополагающий закон, на котором зиждется государственное строительство и вся общественная жизнь России. Заложенные в Конституции гарантии прав и социальная защита граждан определяют развитие демократии и упрочение согласия в нашем обществе.

Поэтому мы будем неуклонно беречь провозглашенные Конституцией ценности, чтобы сделать более достойной жизнь граждан нашей страны в целом и Брянщины в частности.

Желаем вам, уважаемые брянцы, счастья и здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, полной реализации всех заложенных в Конституции прав и свобод и новых достижений на благо Отечества!

Глава Брянского регионального отделения ЛДПР, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин.

Первый заместитель координатора регионального отделения ЛДПР, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской областной Думы Сергей Антошин.

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