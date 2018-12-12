12 Дек. 11:37 2018-12-12T11:37:02+03:00

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Брянский город Стародуб и сербский Горни-Милановац стали побратимами. Соглашение о сотрудничестве подписали во вторник, 11 декабря, в Сербии руководители городов Дмитрий Винокуров и Деян Ковачевич.

Во время рабочего визита брянцы побывали в храме Святой Троицы, музее и общеобразовательной школе. К памятнику русским воинам, которые погибли в 1944 году при освобождении Горни-Милановаца от фашистов, возложили цветы. Брянские мастера передали сербам в подарок икону Божией Матери Троеручицы, вырезанную из дерева, сообщают в пресс-службе администарации Стародуба.

Теперь два города будут обмениваться музейными выставками, участвовать в совместных конкурсах и фестивалях, проводить спортивные турниры.

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