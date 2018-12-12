В следующем году на ремонт брянских дорог потратят 5,9 миллиарда рублей

12 Дек. 11:15 2018-12-12T11:16:26+03:00

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В следующем году на ремонт старых и строительство новых дорог в Брянской области потратят 5,9 миллиарда рублей. Такая сумма дорожного фонда заложена в бюджете, который приняли депутаты 11 декабря. 4,3 миллиарда рублей из этих денег поступит из областного бюджета. 1,6 миллиард рублей - из федерального.

Напомним, на 2019 год в Брянской области запланировали бюджет с профицитом 350 миллионов рублей. Доходы составят 54,4 миллиарда рублей. Расходовать деньги будут в основном на социальную сферу.

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