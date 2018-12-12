2018-12-12T10:51:51+03:00
Спорт

Брянец стал чемпионом мира по карате-кекусинкай

Рамин Акберов выступал в юношеской категории до 70 килограммов
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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Брянский спортсмен Рамин Акберов стал чемпионом мира по карате-кекусинкай. Соревнования проходили 7 и 8 декабря в городе Варна в Болгарии. В турнире участвовали спортсмены их 27 стран мира. Сборная России заняла первое место в командном зачете, завоевав 47 медалей, в том числе 19 золотых.

Первое место в возрастной группе юношей 16-17 лет весом до 79 килограммов занял брянский каратист Рамин Акберов. Он провел пять поединков и во всех одержал победу. Два из них он закончил досрочно с наивысшей оценкой. В этой возрастной категории выступали 24 спортсмена. В финале он одолел Милана Мозчо из Венгрии. Третье место занял представитель Казазахстана, сообщает «Спорт.32»

Рамин Акберов занимается под руководством тренеров Вячеслава Джалого и Дениса Потеева.

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