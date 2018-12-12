2018-12-12T10:05:11+03:00
Происшествия

Двое жителей Брянска получили сроки за то, что продали найденные в лесу оружие и патроны

Один из соучастников получил два года колонии, другой – условный срок
Марина АНТОНОВА
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Приговор суда пока не вступил в законную силу.Приговор суда пока не вступил в законную силу.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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45-летнего и 35-летнего жителей Брянска осудили за незаконное хранение и продажу оружия и боеприпасов. Старший соучастник был раньше судим. Он получил два года колонии строгого режима. А его товарищу дали шанс исправиться, и назначили ему условное наказание.

- В суде установили, что мужчина нашел во время раскопок в лесу частично неисправный пистолет-пулемет конструкции Шпагина калибра 7,62 миллиметра, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – И 36 патронов, пригодных для стрельбы.

Брянец предложил своему знакомому продать находку, а выручку разделить. Пистолет и патроны приятели хранили в квартире и гараже одного из них. 27 апреля они продали оружие и боеприпасы за 40 тысяч рублей. Во время сделки их задержали сотрудники УФСБ по Брянской области.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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