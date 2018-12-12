2018-12-12T09:53:23+03:00
Происшествия

В Клинцах при столкновении двух машин пострадала 9-летняя девочка

Один водитель не пропустил другого на перекрестке
Марина АНТОНОВА
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Девочку отпустили домой, назначив лечение.Девочку отпустили домой, назначив лечение.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Клинцах в ДТП пострадала девятилетняя девочка. Автоавария случилась около половины второго дня во вторник, 11 декабря, на улице Свердлова, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

61-летний водитель автомобиля УАЗ-39629, ехавший по улице Урицкого со стороны улицы Урицкого в сторону Фрунзе, не пропустил другого автомобилиста. 69-летний пенсионер за рулем ВАЗ-21112 двигался со стороны Декабристов в сторону Орджоникидзе. Машины столкнулись.

Травмы получила маленькая пассажирка ВАЗа. У школьницы диагностировали травму головы и сотрясение мозга. Девочку отпустили домой, назначив лечение.

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