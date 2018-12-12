12 Дек. 09:44 2018-12-12T09:44:02+03:00

Выяснилось, что документ раньше выдали другому водителю и на другую машину

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В Севске в фотосалоне автомобилисту продали чужой полис ОСАГО. Потерпевший попросил разобраться в ситуации прокуратуру.

- Во время проверки выяснилось, что 13 октября заявитель купил полис в одном из помещений бывшей гостиницы на улице Ленина, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Фирма оказывала услуги по фотографированию и информационным технологиям. Автолюбитель заплатил 3 тысячи 680 рублей.

На сайте Российского союза автостраховщиков по данному документу было указано, что днем ранее его выдали другому водителю на другую машину.

Материалы проверки передали в органы дознания. И правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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