В Брянске мать осудили за гибель младенца
37-летнюю жительницу Бежицкого района Брянска осудили за гибель младенца. Женщина получила полтора года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
- В суде установили, что 9 августа мать вместе со своим ребенком, которому не исполнилось еще и года, пришла в гости к подруге, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Они выпивали, а потом легли спать. Обвиняемая положила младенца вместе с собой на диван.
Во время сна она положила руку сверху на малыша. Ребенок погиб на месте от удушения. Мать сильно надавила ему на грудь и живот, и он не мог дышать.
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