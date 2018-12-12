В Брянске мать осудили за гибель младенца

12 Дек. 09:34 2018-12-12T09:34:43+03:00

Женщина выпивала вместе с подругой, а потом пошла спать, положив ребенка рядом с собой. Фото: Иван ВИСЛОВ

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37-летнюю жительницу Бежицкого района Брянска осудили за гибель младенца. Женщина получила полтора года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

- В суде установили, что 9 августа мать вместе со своим ребенком, которому не исполнилось еще и года, пришла в гости к подруге, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Они выпивали, а потом легли спать. Обвиняемая положила младенца вместе с собой на диван.

Во время сна она положила руку сверху на малыша. Ребенок погиб на месте от удушения. Мать сильно надавила ему на грудь и живот, и он не мог дышать.

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