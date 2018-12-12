В Брянске на парковке гипермаркета перевернулась легковушка
По предварительным данным, никто не пострадал
Фото: vk.com, Александр Ковалев.
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В Брянске на парковке гипермаркета на улице Бурова в Бежицком районе перевернулась легковушка. Снимки машины пользователи опубликовали в социальных сетях. Автор поста пишет, что ДТП случилось около четырех часов утра в среду, 12 декабря.
По предварительным данным, никто не пострадал. Но официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало. В комментариях предположили, что автомобилист увлекался дрифтом. И ночью попал в ДТП на заснеженной парковке торгового центра.
Фото: vk.com, Александр Ковалев.
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