2018-12-12T09:01:13+03:00
Общество

Брянские военные тренировались налаживать связь и защищать информацию

В учениях Западного военного округа участвовали больше 600 человек
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Западного военного округа.Фото: пресс-служба Западного военного округа.
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Брянские связисты провели тренировку. Они должны были наладить непрерывную связь руководства общевойсковой армией и подчиненных войск. Учения прошли также на полигонах Воронежской, Белгородской, Смоленской, Курской и Московской областях. В них участвовало больше 600 военнослужащих, сообщают в пресс-службе Западного военного округа.

В тренировке задействовали около 50 пунктов управления, машин обеспечения, мобильных радиостанций и автоматизированных средств управления войсками «Акация».

Связисты должны были развернуть полевые пункты управления, проверить работу оборудования, спутника и видеосвязь. Каналы связи необходимо было скрыть, а также обойти электронные средства подавления.

Военные отработали защиту полевых пунктов связи от диверсантов.

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