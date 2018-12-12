Брянские военные тренировались налаживать связь и защищать информацию
Брянские связисты провели тренировку. Они должны были наладить непрерывную связь руководства общевойсковой армией и подчиненных войск. Учения прошли также на полигонах Воронежской, Белгородской, Смоленской, Курской и Московской областях. В них участвовало больше 600 военнослужащих, сообщают в пресс-службе Западного военного округа.
В тренировке задействовали около 50 пунктов управления, машин обеспечения, мобильных радиостанций и автоматизированных средств управления войсками «Акация».
Связисты должны были развернуть полевые пункты управления, проверить работу оборудования, спутника и видеосвязь. Каналы связи необходимо было скрыть, а также обойти электронные средства подавления.
Военные отработали защиту полевых пунктов связи от диверсантов.
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