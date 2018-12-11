Брянского волка на кольце телецентра переодели в Деда Мороза

СЕГОДНЯ 18:33 2018-12-11T18:34:10+03:00

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Брянск продолжают украшать к Новому году. Во вторник, 11 декабря, напротив сквера Трудовой славы на улице Дуки установили светящиеся елочки. В среду, здесь специалисты настроят иллюминацию арт-объекта, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

К слову, такие же елки установили на кольце у телецентра. А брянского волка нарядили в костюм Деда Мороза.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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