Брянский лыжник Александр Большунов в составе сборной страны стал вторым на этапе кубка мира в Норвегии

СЕГОДНЯ 18:20 2018-12-11T18:20:28+03:00

От лидеров четверка спортсменов отстала на 0,7 секунды

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Брянский лыжник Александр Большунов завоевал "серебро" на этапе кубка мира в норвежском городе Бейтостолен. Наш земляк выступал в составе сборной страны вместе с Евгением Беловым, Денисом Спицовым и Андреем Мельниченко. Спортсмены состязались в эстафете 4 по 5 километров и 4 по 7.5 километра, рассказывают в пресс-службе федерации лыжных гонок России.

Победу среди мужчин одержала команда Норвегии. Россияне пришли вторыми, уступив соперникам всего 0,7 секунды. Третье место - у второй команды из Норвегии.

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