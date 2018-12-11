В Брянске у детсадов «Гнездышко» и «Лучистый» пройдут сплошные проверки

11 Дек. 18:07 2018-12-11T18:07:05+03:00

В городской Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и в обязанностях. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске 13 декабря на улице Крахмалева пройдут сплошные проверки водителей. Патрульные машины будут стоять у детсадов «Гнездышко» и «Лучистый» с 7.30 до 7.50. Автоинспекторы проверят, не нарушают ли родители правила перевозки детей, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В городской Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и в обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.

Если Вы стали свидетелем нарушений сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

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