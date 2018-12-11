В Брянске у детсадов «Гнездышко» и «Лучистый» пройдут сплошные проверки
В Брянске 13 декабря на улице Крахмалева пройдут сплошные проверки водителей. Патрульные машины будут стоять у детсадов «Гнездышко» и «Лучистый» с 7.30 до 7.50. Автоинспекторы проверят, не нарушают ли родители правила перевозки детей, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
В городской Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и в обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.
Если Вы стали свидетелем нарушений сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».