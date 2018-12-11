Брянская танцевальная пара завоевала золото на кубке «Европа-Азия-2018»
Брянские танцоры завоевали две нагрды на марафоне «Кубок „Европа-Азия“-2018». Турнир завершился на днях в Екатеринбурге. Сюда приехали 2410 танцевальных пар из 44 регионов России.
Брянцы Тимофей Якимкин и Даша Солдатенкова, выступавшие в юниорской группе, заняли первое место по латиноамериканской программе.
В этим же стиле выступали брянский танцевальный дуэт Максима Морозова и Светланы Плодущевой. Они продемонстрировали свое мастерство в группе «Восходящие звезды». С большим отрывом от 96 пар они стали обладателями престижного «Кубка „Европа-Азия“-2018» среди молодежи.
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