Брянская танцевальная пара завоевала золото на кубке «Европа-Азия-2018»

СЕГОДНЯ 17:55 2018-12-11T17:55:06+03:00

Максим Морозов и Светлана Плодущева по латиноамериканской программе

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Брянские танцоры завоевали две нагрды на марафоне «Кубок „Европа-Азия“-2018». Турнир завершился на днях в Екатеринбурге. Сюда приехали 2410 танцевальных пар из 44 регионов России.

Брянцы Тимофей Якимкин и Даша Солдатенкова, выступавшие в юниорской группе, заняли первое место по латиноамериканской программе.

В этим же стиле выступали брянский танцевальный дуэт Максима Морозова и Светланы Плодущевой. Они продемонстрировали свое мастерство в группе «Восходящие звезды». С большим отрывом от 96 пар они стали обладателями престижного «Кубка „Европа-Азия“-2018» среди молодежи.

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