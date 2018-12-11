На улице Почтовой в Брянске из-за ремонта коллектора перекроют движение
В Брянске с 14 по 17 декабря из-за ремонта коллектора будет закрыто движение на улице Почтовой. Работы пройдут на участке рядом с домом №18 по улице 50-й Армии.
- Сейчас специалисты прорабатывают пути движения общественного транспорта, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - О них мы еще сообщим. На месте работ установят соответствующие знаки, информационные щиты и таблички «Объезд».
К слову, канализационный коллектор №3 был построен еще в 1979 году. Его никогда не ремонтировали.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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