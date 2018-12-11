В Брянске планируют построить новый хирургический корпус онкоцентра

СЕГОДНЯ 17:07 2018-12-11T17:07:34+03:00

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В Брянске планируют построить новый хирургический корпус онкологического диспансера. У нашего региона есть шансы попасть в федеральную программу. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Брянской области на пресс-конференции в областном правительстве, которая прошла 11 декабря. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию для медицинского корпуса.

Чтобы остановить распространение онкологических заболеваний в Брянской области закупают новое диагностическое оборудование: рентгены и томографы. Ставку делают на раннее обнаружение болезни. Центры для диагностики рака появятся в каждом районе Брянской области.

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