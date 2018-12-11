Нищим брянцам выделят шесть миллионов рублей на цифровые приставки

11 Дек. 16:57 2018-12-11T16:57:10+03:00

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Малообеспеченным брянцам выделят шесть миллионов рублей на приставки для цифрового ТВ. Эти деньги заложены в областном бюджете, который приняли 11 декабря. Судя по всему, из-за того, что многие могут остаться без телевидения, переход на "цифру" все же отложили. Сначала его наметили на начало января. С 11 числа аналоговое ТВ должно было остаться только в Брянске. Теперь власти заявляют, что качественная картинка будет доступна для жителей Брянской области только с 3 июня.

Для этого, правда, владельцам старых телевизоров нужно приобрети специальную приставку и антенну, которая поймает цифровой сигнал. Десять тысяч брянцев, которые проживают в отдаленных деревнях и селах, и вовсе могут остаться без телевидения - передатчик находится слишком далеко от них. Им предложили купить спутниковую антенну по сниженным ценам. Если приставка стоит около тысячи рублей, то спутниковая антенна - порядка четырех тысяч рублей. Власти обещают помочь и жителям этих населенных пунктов. Как будет распределяться субсидия, пока не ясно.

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