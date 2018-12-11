Для брянских врачей купят квартиры на один миллиард рублей
Для врачей, которые приедут работать в Брянскую область, купят квартиры на один миллиард рублей. Об этом еще раз напомнили на пресс-конференции заместителя губернатора Владмира Оборотова. Программа "Развитие здравоохранения Брянской области" рассчитана на 2018-2020 годы. Она помогает привлечь специалистов в наш регион. Или оставить врачей в селах.
Сейчас по 36 квартирам уже прошли торги. На их покупку потратили больше 57 миллионов рублей.
В больницах Брянской области установлены пять ангиографов. Эти аппараты помогают диагностировать сердечно-сосудистые заболевания. Для работы на них нужно специальное обучение. Двое из пяти специалистов приехали в Брянскую область из других регионов.
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