Для брянских врачей купят квартиры на один миллиард рублей

СЕГОДНЯ 16:44 2018-12-11T16:44:42+03:00

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Для врачей, которые приедут работать в Брянскую область, купят квартиры на один миллиард рублей. Об этом еще раз напомнили на пресс-конференции заместителя губернатора Владмира Оборотова. Программа "Развитие здравоохранения Брянской области" рассчитана на 2018-2020 годы. Она помогает привлечь специалистов в наш регион. Или оставить врачей в селах.

Сейчас по 36 квартирам уже прошли торги. На их покупку потратили больше 57 миллионов рублей.

В больницах Брянской области установлены пять ангиографов. Эти аппараты помогают диагностировать сердечно-сосудистые заболевания. Для работы на них нужно специальное обучение. Двое из пяти специалистов приехали в Брянскую область из других регионов.

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