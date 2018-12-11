На реконструкцию парков, скверов и дворов в Брянской области в следующем году потратят 373 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:30 2018-12-11T16:30:46+03:00

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На реконструкцию пакров, скверов и дворов в Брянской области в следующем году потратят 373 миллиона рублей. Эти деньги поступят из федерального бюджета. Сумма на 124 миллиона рублей больше, чем в этом году.

Проект бюджета Брянской области приняли депутаты 11 декабря на заседании облдумы. Другие крупныепроекты, которые будут финансироваться из федерального бюджета - это строительство дворца единоборств, детской поликлиники в Фокинском районе, переоснащение больниц и деньги на пособие на третьего ребенка.

Областной бюджет будет в следующем году профицитным, сообщают в пресс-службе областного правительства. Профицит составит около 350 миллионов рублей. На эту же сумму уменьшится госдолг Брянской области.

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