2018-12-11T16:09:43+03:00
Общество

В Брянской области не обрабатывают 114 тысяч гектаров пахотных земель

В этом году в сельхозоборот ввели 4 тысячи гектаров
Марина АНТОНОВА
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Общая площадь сельскохозяйственных угодий в регионе составляет 1,7 миллиона гектаров.Общая площадь сельскохозяйственных угодий в регионе составляет 1,7 миллиона гектаров.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области не обрабатывается 114 тысяч гектаров пахотных земель. В этом году планируют ввести в сельскохозяйственный оборот около четырех тысяч гектаров. В прошлом году вернули в оборот 3,5 тысячи гектаров. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в регионе составляет 1,7 миллиона гектаров.

Большая часть земель, которые предназначены для сельского хозяйства и не обрабатываются, находится в частных руках. Больше всего заброшенных пашен Климовском, Клетнянском, Красногорском и Трубчевском районах, сообщают в пресс-службе областного правительства. В Карачевском, Севском, Злынковском, Унечском, Комаричском, Жирятинском и Стародубском районах площадь неиспользуемых сельскохозяйственных земель меньше 1 процента.

Из тех участков, которые принадлежат Брянской области, заброшенными остаются 65 площадью больше 3 тысяч гектаров. Всего в собственности региона 144 участка площадью больше 9 тысяч гектаров. Большинство из них сдаются в аренду. Неиспользуемые областные участки находятся в Гордеевском, Дубровском, Жуковском, Рогнединском и Климовском районах.

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