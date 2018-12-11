2018-12-11T15:24:28+03:00
Происшествия

За неделю восемь брянцев перевели мошенникам четверть миллиона рублей

Возраст потерпевших от 27 до 81 года
Марина АНТОНОВА
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Мошенники представлялись сотрудниками банков.Мошенники представлялись сотрудниками банков.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За неделю жители Брянской области перевели телефонным мошенникам четверть миллиона рублей. Жертвами злоумышленников стали восемь человек от 27 до 81 года. Большинство из них попались на запугивание лишиться всех денег на банковской карте. Мошенники представлялись сотрудниками банков. Одна потерпевшая внесла «страховой взнос» за выигранный автомобиль. Другая оплатила залог за шубу, которой так и не дождалась.

Номера телефонов, с которых звонили мошенники, зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Самарской областях. Они отключались сразу после перевода денег, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. В полиции просят не переводить деньги незнакомцам и называть реквизиты банковских карт и счетов.

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