2018-12-11T13:02:21+03:00
Происшествия

В Брянске будут судить посредницу, которая передала очередную взятку за сдачу ЕГЭ

Муж маникюрши женщины решил сдать экзамены без подготовки
Марина АНТОНОВА
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Расследование уголовного дела в отношении чиновницы продолжается.Расследование уголовного дела в отношении чиновницы продолжается.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске будут судить 56-летнюю местную жительницу, которая передала очередную взятку начальнице отдела общего образования управления образования Брянской городской администрации. По версии следствия, в марте и апреле женщина выступила посредником и дважды передавала по 30 тысяч рублей за сдачу ЕГЭ по русскому языку и обществознанию.

Подозреваемая была в маникюрном салоне. Мастер пожаловалась ей, что ее 23-летний муж хочет попробовать сдать ЕГЭ, чтобы поступить в вуз. Но супруга сомневалась, что задуманное осуществится, так как молодой человек не готовился к экзаменам. Клиентка рассказала, что у нее есть связи в управлении образования и пообещала помочь решить вопрос.

Кстати, молодой человек, который хотел получить образование без знаний, также подвергся уголовному преследованию, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Расследование уголовного дела в отношении начальницы отдела, которую подозревают в получении взяток, пока продолжается. Это уже второй факт взяточничества с чиновницей. Летом стало известно, что она получила по 50 тысяч рублей за сдачу двух экзаменов выпускником брянской гимназии.

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