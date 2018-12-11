СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-11T12:31:00+03:00

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Около полудня 10 декабря в Брянске на улице 50-й Армии произошло тройное ДТП. 37-летняя автомобилистка за рулем "Краслера-Себринг" не уступила дорогу и врезалась в микроавтобус "Фиат-Дукато". От удара маршрутка выехала на встречную полосу и столкнулась с "Мерседесом-Бенц Вито", рассказывают в городской Госавтоинспекции.

В автоаварии пострадали три человека. 59-летняя пассажирка "Мерседеса" получила сотрясение мозга и ушиб позвоночника. Женщину госпитализировали. Еще один пассажир иномарки и 24-летний пассажир маршрутки отделались ушибами. Медики оказали им первую помощь и отпустили домой.

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