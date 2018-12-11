В Брянске открытие Года театра отметят четырьмя спектаклями

11 Дек. 12:14 2018-12-11T12:14:54+03:00

Официальное открытие Года театра пройдет в 17.00 в Брянском областном театре драмы имени Толстого. Фото: Елена РАКОВА

В этот день наградят лучших артистов области

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13 декабря в Брянске пройдет торжественное открытие Года театра. На улицах города появится передвижной комплекс, который будет транслировать тематические ролики. Во всех школах пройдут открытые уроки «Театр - восьмое чудо света!», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В театрах города пройдут спектакли. В театре юного зрителя и театре кукол покажут сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и «Морозко».

В 14.00 все желающие смогут побывать на спектакле «Спешим» в большом зале Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина.

Официальное открытие Года театра пройдет в 17.00 в Брянском областном театре драмы имени Толстого. Гостей вечера встретят литературные герои, будет звучать музыка из известных постановок.

Во время церемонии открытия состоится награждение лучших артистов области. В заключении на сцене театра покажут спектакль по пьесе Николая Гоголя «Игроки».

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