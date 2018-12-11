2018-12-11T11:45:36+03:00
Общество

В этом году в Брянской области завели 30 уголовных дел из-за долгов по зарплате

Всего работодатели вернули своим сотрудникам 53 миллиона рублей
Мария Дедкова
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В судах области находится еще 1,3 тысячи исков на должников на 31 миллион рублей.В судах области находится еще 1,3 тысячи исков на должников на 31 миллион рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В этом году в Брянской области правоохранители завели 30 уголовных дел на работодателей не плативших зарплату. Вернуть удалось почти 53 миллиона рублей.

По данным Росстата, одним из самых крупных должников остается предприятие-банкрот ОАО БЗМТО. Фирма не выплатила 419 сотрудникам 13,1 миллиона рублей.

- Прокуроры в этом году провели больше 320 проверок и выявили 1,8 тысячи нарушений, - рассказывают в пресс-службе ведомства. - 206 ответственных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, 224 - к административной, два руководителя предприятий были дисквалифицированы за повторные нарушения.

В судах области находится еще 1,3 тысячи заявлений на 31 миллион рублей.

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